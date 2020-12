Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 10:30 Uhr

Nürburgring

KFZ-Diebstahl am Nürburgring

Am 24.09.2020 in der Zeit von 09.30 Uhr bis Mitternacht entwendeten unbekannte Täter einen weißen Porsche Cayman im Wert von ca. 30.000 Euro vom Parkplatz B2a am Nürburgring. Entgegen der Abbildung war zum Tatzeitpunkt die schwarze Folie vom Fzg.