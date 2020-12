Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 10:40 Uhr

Kennzeichendiebstähle in Kottenheim und Mendig

Kottenheim & Mendig (ots) – In der Nacht vom 20. auf den 21.08.2020 wurden in der Keltenstraße in Kottenheim sowie in der Pellenzstraße in Mendig die Kennzeichen an dort geparkten PKW entwendet.