Kennzeichen vom Streifenwagen begehrt als Trophäe

Am frühen Samstagmorgen gegen 02.00 Uhr befand sich ein Streifenteam der PI Ahrweiler im Rahmen des Weinfestes in Walporzheim auf einer Fußstreife.

Diese Streife wurde plötzlich darauf angesprochen, dass sich eine Gruppe junger Männer am geparkten Streifenwagen befänden und augenscheinlich ein Kennzeichen abmontieren wollten.

Die Fußstreife begab sich unverzüglich zum Streifenwagen und konnte die Gruppe tatsächlich noch feststellen. Einer der jungen Männer hielt das vordere Kennzeichen des Streifenwagens – welches zuvor aus der Halterung gerissen wurde – augenscheinlich triumphierend in die Höhe. Als die Gruppe die beiden Beamten bemerkte, ergriff sie fußläufig die Flucht, konnte aber letztlich noch in Tatortnähe gestellt werden. Gegen einen der jungen Männer wird nun wegen des Verdachts eines Diebstahls ermittelt. Bei der Gruppe junger Männer handelte es augenscheinlich um Besucher des Weinfestes und hatten auch dem Alkohol zugesprochen. Die Ermittlungen dauern an.



