Jugendverkehrsschule erhielt Hilfe nach Flut

Die Fahrräder waren in einer Garage am Verkehrsübungsplatz in Nähe der Ahr untergestellt und wurden durch die Flut vollkommen verschlammt.

Das Radsportteam von Kern-Haus, die Verkehrswacht und radbegeisterte Helfer aus Remagen legten Hand an und reinigten im mühevoller Kleinarbeit sämtliche Fahrräder. So konnte auf den verbliebenen Verkehrsübungsplätzen in Niederdürenbach und Bad Breisig, die Fahrradausbildung für viele Kinder der vierten Klassen unter Leitung der Polizeihauptkommissarin Sabine Junk weiterhin stattfinden. Mit großer Freude nahmen zahlreiche Kinder erfolgreich am Unterricht teil und erhielten ihren Fahrradpass.



