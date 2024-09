Kehrig

Illegale Müllablagerung

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Innerhalb der letzten Tage, noch vor dem 10.09.2024, wurde in einem Waldweg, am sogenannten „Bausberg“ zwischen Kehrig und Düngenheim, an der L 52 gelegen, eine größere Menge Müll, Sperrmüll, Dachpappe, sowie Teile von Elektrogeräten abgelagert.