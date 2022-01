Illegale Müllablagerung

Am 01.01.2022 wurden nachmittags in der Ortslage 53501 Grafschaft-Eckendorf auf einem Feldweg (Verlängerung der Vorstadtstraße) unter anderem mehrere teilweise mit Flüssigkeit gefüllte Kanister aufgefunden.

Bei dem Inhalt dürfte es sich um Natronbleichlauge/Natriumhypochloridlösung handeln.

Die zuständige Kriminalinspektion Mayen hat strafrechtliche Ermittlungen wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen.

Konkrete Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.



Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun:



Wem sind an der genannten Örtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Sind Arbeiten in Tatortnähe mit Natronbleichlauge/Natriumhypochlorid bekannt?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?



Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651-8010



