Illegale Hausmüllentsorgung/Sperrmüllentsorgung wird durch gestohlene Gefahrenzeichen und einen Wegweiser aufgewertet.

Münstermaifeld ST Küttig (ots) – Am Samstag, 21.11.2020, ca. 19.00 h, wurde durch einen Bürger aus Münstermaifeld, Stadtteil Küttig, eine außergewöhnliche Sperrmüllentsorgung gemeldet.

Der Zeuge entdeckte etwa 500 Meter außerhalb der Bebauung von Küttig (Verlängerung Bergstraße) einen zuvor an der Einmündung L 122/L112, sog. Heidger-Mühle,entwendeten Wegweiser mit der Aufschrift Kobern-Gondorf 6 km, Dreckenach 2 km. Vor Ort lag auch ein Gefahrenzeichen mit Zusatzzeichen Ölspur sowie eine Gefahrenzeichen mit Zusatzzeichen Baustelle und 30 km. Weiterhin befand sich eine Warnbake mit Aufschrift „Stadt Münstermaifeld“ vor Ort. Hinweise zu den Tätern/Verursachern der Müllablagerung bitte an die Polizeiinspektion Mayen.



