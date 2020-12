Illegale Entsorgung eines Kanisters mit 50 Liter Ammoniak am 06.11.2020 in Remagen – Zeugen gesucht

Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 12:10 Uhr

11.20) unerlaubt ein mit ca. 50 Liter „Ammoniak25“ (Salmiakgeist) gefüllter Kanister von einem Unbekannten am dortigen Altkleider-Container abgestellt. Der Stoff ist stark ätzend sowie gewässergefährdend und musste durch den Gefahrstoffzug der Feuerwehr abtransportiert und entsorgt werden. Dem DRK Remagen sind hierdurch erhebliche Kosten entstanden. Die Kriminalpolizei Mayen hat die strafrechtlichen Ermittlungen wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen aufgenommen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Kriminalinspektion Mayen unter Tel. 02651 / 801-0 oder per E-Mail an kimayen@polizei.rlp.de entgegen.



