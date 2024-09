Mayen

Illegale Ablagerung gefährlicher Abfälle

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Am Dienstag, den 10.09.2024, wurde am Mitfahrerparkplatz Anschlussstelle Mayen, an der L 52 / L 82, in einem angrenzenden Gebüsch ein auslaufender Altölbehälter und Leuchtstoffröhren festgestellt.