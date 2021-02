Holzdiebstahl im Booser Wald

Boos / Kreis Mayen-Koblenz (ots) – In den vergangenen Wochen kam es in der Gemarkung Boos zu zwei Fällen von Holzdiebstahl.

Vermutlich am Sonntag 31.01.21 wurden in der Nähe zur Jagdhütte im Booser Staatswald mehrere dort gelagerte Douglasien-Kanthölzer, vermutlich durch ein größeres Fahrzeug (Geländewagen/Pickup mit Anhänger)abtransportiert.



Im Zeitraum 09.01.21. bis 05.02.21 wurden im Distrikt Etscheid zwei Raummeter fertig aufgearbeitetes Buchenscheitholz durch unbekannten Täter entwendet.



Die Polizei Adenau fragt, wer an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich Personen und/oder Fahrzeugen gemacht hat. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter Telefon 02691-9250 bei der Polizeiinspektion Adenau.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-9250



www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell