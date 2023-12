Adenau

Hinweise zur kommenden Wintersaison: Polizei und Ordnungsbehörden informieren

Der erste Schnee ist gefallen und so ist in der Winterzeit wieder mit zahlreichen Besuchern in unserer Region, insbesondere in den Wintersportgebieten rund um die Hohe Acht, die Nürburg und in Arft zu rechnen.