Schockanrufe durch einen angeblichen Arzt eines Krankenhauses, u.a. aus Koblenz. Nachdem sich der Anrufer als Arzt ausgegeben hatte, berichtete er davon, dass ein Familienmitglied aktuell an Corona erkrankt sei und dringend Geld für ein teures Medikament benötigt werde. Die potentiellen Opfer – meist ältere Menschen – sollen durch Vortäuschen von Notlagen zur Zahlung einer Geldsumme bewegt werden. Zuletzt kam es am heutigen Tag in 56729 Virneburg zu einem solchen betrügerischen Anruf. Hierbei handelt es sich um die weitere Variante einer Betrugsmasche, die in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steht. Es wird angeraten, auf solche Forderungen nicht einzugehen und sofort das Gespräch zu beenden.



Neben der Veröffentlichung in den lokalen Printmedien wird zusätzlich um Verbreitung über das Radio gebeten.



