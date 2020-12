Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 12:40 Uhr

ehemaligen Badehauses ausfindig gemacht werden. An diesen Bereich schließt sich außerhalb ein Flachdach des Thermalbad-Neubaus an. Hier wurden am Vormittag des 21.09.2020 mittels Gasbrenner erhitzte Bitumenbahnen im Rahmen von Dachdeckerarbeiten verlegt. Durch die bei diesen Arbeiten entstandene Hitze ist eine vor Jahrzehnten mit Maurerputz oberflächlich verschlossene Wandöffnung unbemerkt wieder freigelegt worden. An dieser Wandöffnung mündete ein altes Abluftrohr in die Außenwand. In diesem Abluftrohr befand sich altes Füllmaterial, welches sich entzündete. An einem dort verlaufenden Holzbalken entwickelte sich in der Folge ein Schwelbrand, der am späten Abend des 21.09.2020 in einen Flammenbrand überging. Die Ermittlungen ergaben insgesamt, dass der Schadenseintritt für alle Beteiligten nicht vorhersehbar war und die Sicherheitsbestimmungen eingehalten wurden.



