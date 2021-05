Altenahr-Kreuzberg

Graffiti-Sprüher am Bahnhof Kreuzberg

Am frühen Pfingstmontagmorgen, gg. 03.45 Uhr, meldete ein Benutzer des Campingplatzes in Kreuzberg, dass er mehrere Personen am Bahnhof Kreuzberg bemerkte habe, die dort augenscheinlich Graffiti-Farbe sprühen sollen.