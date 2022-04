Graffiti durchzieht Eifelort Hambuch

Am frühen Montagmorgen, den 18.04.2022, zogen unbekannte Täter durch den Eifelort Hambuch und verwüsteten mittels Farbspraydosen Verkehrsschilder, Verteilerkästen, Hauswände, den Dorfbrunnen, Fahrzeuge, Zigarettenautomaten, Mülltonnen, Leitpfosten und Fahrbahnteile der Dorfstraßen.

Die Spur der/des „Sprayer“ zog sich vom Ortseingang aus Richtung Zettingen durch den gesamten Ort bis zum Ortsausgang Richtung Kaisersesch. Der hierbei entstandene Schaden – es sind bislang 20 Geschädigte bekannt geworden- beläuft sich derzeit auf ca. 4.000.- EUR.

Die Taten dürften in den frühen Morgenstunden ab ca. 4.00 Uhr erfolgt sein; es kann nicht ausgeschlossen werden, das der/die Täter zuvor Besucher der Veranstaltung „ Zettinger Ostern“ waren.



Zeugenhinweise an die PI Cochem (02671/984-0)



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem





Telefon: 02671/984-0

www.polizei.rlp.de/pi.cochem



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell