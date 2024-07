Landkern

Giftköder ausgelegt

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

Am Freitag, dem 26.07.24, gegen 15.30 Uhr, wurde durch eine Hundehalterin im Bereich des Campingplatzes in Landkern ein Giftköder in Form einer Frikadelle aufgefunden.