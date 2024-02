Bad Neuenahr-Ahrweiler

Gewässerverunreinigung in der Ahr

Am Samstag, 17.02.2024 wurde die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler gegen 13:00 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass aus einem Kanalrohr auf Höhe der Casinostraße/Lindenstraße in Bad Neuenahr eine weiße Flüssigkeit in die Ahr fließen würde.