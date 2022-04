Brohl-Lützing

Geschwindigkeitsüberwachung zur Nachtzeit

In der Nacht vom 12.04.2022 auf den 13.04.2022 führten Beamte der Polizei Remagen in der Ortslage Brohl-Lützing an der B9 auf Ersuchen der Anwohnerschaft eine Geschwindigkeitsüberwachung durch.