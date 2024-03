Geschwindigkeitsüberwachung

Grafschaft, GT Vettelhoven (ots) – Am 28.02.2024 führte die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, aufgrund der Anfrage von Anwohnern, Geschwindigkeitsmessungen in Vettelhoven durch.

In dem Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr wurden Fahrzeuge gemessen und kontrolliert, die von Holzweiler nach Vettelhoven fuhren und sich bereits innerorts befanden.

In dem Zeitraum kam es lediglich zu zwei geringfügigen Geschwindigkeitsüberschreitungen (1x 12km/h, 1x 11km/h Überschreitung). Alle anderen Verkehrsteilnehmer hielten sich vorbildlich an die Vorschriften.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641 974-0

SB: Stertenbrink, PK



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell