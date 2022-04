Geschwindigkeitsüberwachung

In relativer kurzer Zeit mußten jeweils mehrere Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden.

Bei erlaubten 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften wurden auch Geschwindigkeiten von mehr als 80 km/h festgestellt.

Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler wird die Verkehrsüberwachung an dieser und an weiteren Stellen im Dienstgebiet fortsetzen.

Fahren Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll – zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Hauptunfallursachen.



