Geschwindigkeitsmessungen an der Kirmutscheider Kreuzung

Kräfte der Polizeiinspektion Adenau führten vergangenes Wochenende vom 08.12.2023 bis zum 10.12.2023 auf der B 258 Barweiler in Richtung Müsch an der sogenannten „Kirmutscheider Kreuzung“ zu unterschiedlichen Zeiten Geschwindigkeitsmessungen durch.

Foto: dpa

Es handelt sich hierbei um eine Unfallhäufungsstelle, an der die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h beschränkt ist. Insgesamt wurden am Wochenende 20 Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen und entsprechend geahndet. Der schnellste Pkw wurde mit 94 km/h bei erlaubten 50 km/h geführt. Den Fahrzeugführer erwarten neben einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro, auch 2 Punkte sowie ein Fahrverbot von einem Monat.



Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell