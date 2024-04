Geschwindigkeitsmessung an ehemaliger Unfallhäufungslinie

Cochem,B 259, Panoramastraße (ots) – Am Sonntag den 07.04.2024 wurden zu Beginn der Motorradsaison schwerpunktmäßig die gefahrenen Geschwindigkeiten von Krafträdern an der ehemals unfallträchtigen Bundesstraße bei Cochem aufgenommen und sanktioniert.

Die dortigen Kontrollen sind ebenso mit den Beschwerden der Anwohner zu der starken Lärmbelästigung durch rasende Motorradfahrer begründet.

An einem verhältnismäßig verkehrsschwachen Sonntag wurden bei schönstem Wetter jedoch nur wenige Kraftradfahrer gemessen. Der Tagesschnellste befuhr die für Motorräder mit 50 km/h beschränkte Strecke mit 121 km/h. Nach Toleranzabzug muss der Betroffene mit einem zweimonatigem Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld über 600 Euro rechnen.

Die gefahrenen Geschwindigkeiten der Pkw Fahrer wurden bei erlaubten 70 km/h ebenso erfasst. Die diesbezügliche Auswertung der Messung steht noch aus.



