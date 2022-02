Geschwindigkeitskontrolle

56729 Hirten, Kreuznick (ots) – Am 21.02.22, führte die Verkehrsdirektion Koblenz im Auftrag der Polizei Mayen auf der B 258, in der Ortsdurchfahrt Kreuznick, im Zeitraum von 08:00 h – 12:00 h, eine stationäre Radarkontrolle in Fahrtrichtung Mayen durch.