Geschwindigkeitskontrolle

Mayen, L 98 (ots). Am 20.04.21, führte die Verkehrsdirektion Koblenz im Auftrag der Polizei Mayen auf der L 98, in der Höhe der Ortslage Mayen-Hausen aus Fahrtrichtung Ochtendung, im Zeitraum von 15:00 h – 20:00 h, eine Radarkontrolle durch.

In diesem Bereich gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h außenhalb geschlossener Ortschafen. In der der Kontrollzeit passierten 840 Fahrzeuge die Kontrollstelle. 285 Fahrzeugführer wurden mit einer zu schnellen Geschwindigkeit gemessen, 231 Fahrer kamen mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung davon, gegen 50 Personen musste ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. 4 Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Die Geschwindigkeit des schnellsten Fahrzeugs, einem Motorrad, wurde mit 135 km/h gemessen.



Fahren Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll – zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Hauptunfallursachen.



