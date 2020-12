Archivierter Artikel vom 01.09.2020, 10:00 Uhr

Monreal. L98 (ots). Am Dienstag, 01.09.2020, gegen 08.35 Uhr, kam es auf der L 98 von Kaisersesch kommend in Fahrtrichtung Monreal, kurz vor der Ortschaft Monreal, zu einem gefährlichen Überholmanöver.

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Kaisersesch überholte vor einer Linkskurve einen vor ihm fahrenden weißen Sprinter, obwohl Gegenverkehr herrschte. Aufgrund dessen musste der 25-jährige Fahrzeugführer des weißen Sprinters mit seinem Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Der schwarze, bislang noch unbekannte Kleinwagen des Gegenverkehrs, musste sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision mit dem Überholenden zu vermeiden. Die Polizei Mayen bittet den Fahrer des schwarzen Kleinwagens oder Zeugen welche Angaben zu dem o.g. Vorfall machen können, sich mit der Dienststelle in Mayen in Verbindung zu setzen.



