gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Mayen/ an der Kirche (ots) – In der Nacht vom 04.-05.06.21 wurden in der Ortslage Mayen – Ortsteil Alzheim mehrere Gullideckel durch einen/ bzw. mehrere Täter ausgehoben ausgehoben. Hinweise auf den/ die Täter liegen bisher nicht vor.



Hinweise bitte an die Polizei in Mayen.



