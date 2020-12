Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 08:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter stießen auf der K 55 zwischen Thür und Mendig mehrere Absperrbarken auf einer Länge von ca. 150 Meter in einen ca. 1,8 Meter tiefen Baustellengraben und schafften so für andere Verkehrsteilnehmer eine gefährliche Situation. Insbesondere in der Dunkelheit hatte der nicht mehr erkennbar abgesicherte Graben für den Fahrverkehr eine erhebliche Gefahr dargestellt.



Zeugen, die Hinweise zu dem Tathergang geben können, möchten sich bitte zeitnah bei der Polizei Mayen melden.



