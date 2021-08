Mendig, In der Hohl (ots) – Im Rahmen einer Streifenfahrt kam der Streifenwagenbesatzung am 16.08.2021 gegen 18:40 Uhr, in der Hauptstraße ein Kleinkraftrad entgegen, welches augenscheinlich schneller als die erlaubten 45km/h fuhr.

Der Fahrzeugführer flüchtete bei erkennen der Polizei durch mehrere enge Gassen in der Ortslage Mendig. Hierbei wurden Geschwindigkeiten von ca. 60-70km/h erreicht. Im Bereich der Oberstraße gefährdete der Raser den ihm entgegenkommenden Streifenwagen und ignorierte alle polizeilichen Anhaltesignale. In die Straße „In der Hohl“ ließ der Kradfahrer sein Fahrzeug liegen und flüchtete durch einen Garten in ein angrenzendes Feld. Im Zuge der durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrer schließlich ausfindig gemacht werden. Hierbei handelte es sich um einen 44-jährigen Mann aus der VG Mendig. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von 1,07 Promille. Bei der Durchsuchung der Person wurde zudem ein Schniefröhrchen mit Amphetaminanhaftungen gefunden. Eine erforderliche Fahrerlaubnis hatte er ebenfalls nicht. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, das Kleinkraftrad wurde mit dem Ziel der Erstellung eines Geschwindigkeitsgutachtens sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer werden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell