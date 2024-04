Am 05.04.2024, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der Hochstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Höhe der Klinik Niederrhein durch einen PKW VW zu einer derartigen Gefährdung des Gegenverkehrs, dass dieser auf seiner Fahrbahnseite auf den Bürgersteig ausweichen musste.

Nur so konnte ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge verhindert werden. Die Polizei Ahrweiler sucht nun nach dem PKW Fahrer, der gefährdet wurde. Es soll sich um einen weißen VW Up handeln. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Ahrweiler, 02641-9740.



