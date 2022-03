Gebäudebrand in Mayen – Nachtragsmeldung

Am 01.03.2022, 04:56 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Mayen über die Integrierte Leitstelle ein Gebäudebrand in Mayen, In der Pluns, gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Zur Brandbekämpfung waren knapp 40 Kräfte der Feuerwehren Mayen und Kottenheim eingesetzt. Die Kreisstraße 25 zwischen Mayen und Mayen-Alzheim musste durch die Straßenmeisterei während den Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an. Brandermittler der Kriminalinspektion Mayen haben heute Vormittag die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Aussagen zur Brandursache können derzeit noch nicht getroffen werden. Der entstandene Schaden an dem unbewohnten Gebäude dürfte nach Schätzung der Polizei im sechsstelligen Bereich liegen. Verletzte Personen sind nicht zu beklagen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell