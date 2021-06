Fußgängerin am 08.06.2021 in Mayen angefahren und leicht verletzt – Zeugenaufruf

Am 08.06.2021, gegen 14:20 Uhr, kam es in der St. Veit-Straße in Mayen zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem PKW.

Die Fußgängerin ging auf dem Bürgersteig St.-Veit-Straße in Richtung Mayen-Zentrum. Die Fahrerin des PKW beabsichtigte vom Sparkassen-Parkplatz in die St-Veit-Straße einzufahren. Hierbei übersah die Fahrerin des PKW die Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Nachdem sich die PKW-Fahrerin entschuldigt hatte, fuhr sie in Richtung Koblenzer Straße davon.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.



