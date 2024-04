Fußgänger angefahren – Zeugen gesucht!

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, den 12.04.2024 gegen 11:25 Uhr, in der Straße „Habsburgring“ in 56727 Mayen, ist ein 57 jähriger Fußgänger verletzt worden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 63 jährige PKW-Fahrerin die Straße Habsburgring in Fahrtrichtung „Am Wittbender Tor“. Am dortigen Kreisverkehr (in Höhe des Rewe-Marktes) befindet sich unmittelbar hinter dem Kreisverkehr ein Fußgängerüberweg. Kurz nach dem die PKW-Fahrerin den Kreisverkehr verließ, querte an dem Fußgängerüberweg ein Fußgänger von rechts kommend die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem 57 jährigen Mann. Dieser wurde in der Folge leicht verletzt. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt.

Der Fußgänger wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen (02651-801-0)zu melden.



