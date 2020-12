Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 19:30 Uhr

Mayen

Fußgänger angefahren, Fahrer flüchtete

Am Mittwoch, 04.11.2020 kam es gegen 16:30 Uhr in der Koblenzer Straße in Mayen, zwischen einer Apotheke und einem Fahrradgeschäft zu einem Verkehrsunfall.