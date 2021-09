Fundunterschlagung eines hochwertigen E-Bikes der Marke Cube

Im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal am 14/15.

07.2021, kam es vermutlich zunächst zum Verlust eines hochwertigen Mountain E-Bikes der Marke Cube. Das Fahrrad konnte im späteren Verlauf im Rahmen eines Polizeieinsatzes sichergestellt werden. Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler sucht nunmehr den Eigentümer des Fahrrads im Wert von mehreren tausend Euro. Es handelt sich um ein Cube E-Bike, möglicherweise des Typs: Stereo Hybrid, in schwarzer Farbe. Das Rad wurde vermutlich im Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler unterschlagen.

Hinweise erbeten an die PI Bad Neuenahr-Ahrweiler, 02641/974-0



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell