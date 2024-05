Bad Neuenahr-Ahrweiler

Fund und Entschärfung einer 250KG Weltkriegsbombe

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Durch Arbeiter an der Bahnstrecke in Marienthal wurde am gestrigen Tage eine ca. 250kg schwere Weltkriegsbombe gefunden. Beide Zünder waren noch intakt. Der Kampfmittelräumdienst wurde verständigt und die Bombe wurde noch am selbigen Tag an Ort und Stelle entschärft.