Fund eines Kanarienvogels

Am frühen Abend brachte eine aufmerksame Bürgerin aus Bölingen einen am Ahrufer in Bachem aufgefundenen gelben Kanarienvogel zur Dienststelle nach Ahrweiler.

Ihre eigene Suche nach dem Besitzer in der Nähe des Fundortes an der Bachemer Brücke brachte zunächst keinen Erfolg. Somit wurde das Tierheim Remagen kontaktiert und die hilfsbereite Mitarbeiterin des Tierheims holte den Vogel ab. Sollte der Besitzer seinen Vogel erkennen, soll er sich beim Tierheim in Remagen zu den bekannten Öffnungszeiten melden.



