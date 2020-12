Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 15:10 Uhr

Ein 64-jähriger Verkehrsteilnehmer befährt mit seinem Pkw gegen 12.15 Uhr die Panoramastraße in Fahrtrichtung Faid.

Bei regnerischen Witterungsbedingungen kommt er auf die Gegenfahrbahn und trifft dort frontal auf einen entgegenkommenden Pkw. Der Unfallverursacher und die 48-jährige Unfallgegnerin kommen zur Behandlung ins Krankenhaus Cochem, dürfen dies aber am selben Tag wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell