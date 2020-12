Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 19:30 Uhr

Am Mittwoch, den 26.08.2020, ereignete sich gegen 16:49 Uhr auf der B 9 in Remagen, kurz hinter dem Ortsausgang in Richtung Oberwinter, ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW.

Vermutlich aus Unachtsamkeit kam ein in Richtung Norden fahrender Fahrzeugführer nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Fahrzeugführer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.



Ein nachfolgender in Richtung Süden fahrender PKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ebenfalls in die verunfallten Fahrzeuge. Dessen Fahrerin blieb unverletzt.



Alle drei Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Austretende Betriebsstoffe entfernten Feuerwehr und Straßenmeisterei von der Fahrbahn. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten.



Während der Unfallaufnahme musste die B9 bis ca. 17:40 Uhr voll und im Anschluss noch bis ca. 19:00 teilweise gesperrt werden. Dadurch kam es zu einem Stau in beiden Fahrtrichtungen.



