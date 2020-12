Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 09:10 Uhr

Am 07.09.20, ereignete sich gegen 18:15 h, ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Nach bisherigen Ermittlungen schob eine 55-jährige Frau aus der VG Vordereifel ihr Pedelec entlang der K 28 (Gering) in Richtung der L 82. Ein vorbeifahrender, Pkw, Suzuki, „Grand Vitara“, der von einem 25-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Maifeld gefahren wurde, erfasste die Frau, die sich bei dem Unfallhergang schwer verletzte. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Evangelische Stift Krankenhaus nach Koblenz gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz erließ die Weisung zur Erstellung eines Verkehrsgutachtens. Die Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Die K 28 war während der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt.



