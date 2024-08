Flüchtiger Fahrzeugführer springt in die Mosel

Anzeige

Der Fahrzeugführer versuchte sich durch Erhöhen der Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Letztlich konnte das Fahrzeug im Bereich der B49 zwischen Cochem und Klotten gestellt werden. Der Fahrzeugführer flüchtete nun aus dem Fahrzeug sprang in die Mosel und versuchte die andere Moselseite zu erreichen, wo ihn auch bereits eine Streife erwartete. Jetzt wollte der Flüchtige die Mosel nicht verlassen und blieb letztlich fast fünfundvierzig Minuten im Wasser bis er die Ausweglosigkeit der Situation erkannte. Dann verließ er freiwillig mit Hilfe der Wasserrettung der Feuerwehr die Mosel und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Der lebensgefährlichen Aufenthalt in der Mosel wurde durch die Feuerwehr Cochem und Ellenz-Poltersdorf abgesichert.

Das Motiv für die Flucht des 41-Jährigen dürfte vermutlich in einer Fahruntauglichkeit zu suchen sein, diesbezüglich wird ermittelt.



