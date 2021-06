Firmeneinbrüche in Polch im März 2021 – Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern einer Überwachungskamera

POLCH. Zwischen dem 16.03.2021, 15 Uhr, und dem 17.03.2021, 6 Uhr, kam es auf einem Firmengelände in der Carl-Zeiss-Str.

in Polch zu einem Aufbruch eines Firmenfahrzeugs Mercedes Sprinter. Aus dem Fahrzeug wurden diverse Werkzeuge entwendet. Über die Videoüberwachungsanlage eines benachbarten Firmengeländes konnten am 16.03.21 zwischen 21 und 22 Uhr zwei verdächtige Personen videografiert werden. Die Verdächtigten führten einen dunklen Kombi mit.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise:



1 Person:



– männlich

– evtl. Vollbart

– Kapuzenjacke

– Hose mit seitlicher Tasche

– Mütze und Handschuhe



2 Person:



– männlich

– Jacke

– Jeans

– Mütze und Handschuhe



Täterhinweise nimmt die zuständige Kriminalinspektion Mayen unter Tel. 02651 / 801-0 entgegen.



Link zur Öffentlichkeitsfandung und den Bildern:

https://s.rlp.de/MPLMe



