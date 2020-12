Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 13:20 Uhr

Der Täter war nach Aufhebeln eines Fensters in das Wohnhaus eingestiegen und hatte Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 11.000 Euro entwendet. Der Tatverdächtige konnte schließlich anhand von DNA-Spuren, welche am Tatort gesichert wurden, ermittelt werden. Er ist bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Nach Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wurde er gestern festgenommen und nach Vorführung beim Haftrichter in die Justizvollzugsanstalt verbracht.



Glücklicherweise sind die Fallzahlen im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls im Bereich der Polizeidirektion Mayen seit mehreren Jahren rückläufig. Dennoch betreibt die Polizei nach wie vor einen hohen Ermittlungsaufwand und sorgt mit regelmäßigen Kontrollen dafür, dass sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzt. Gerade in der bevorstehenden „dunklen Jahreszeit“, in der es erfahrungsgemäß zu einem erhöhten Aufkommen von Wohnungseinbrüchen kommt, wird die Polizei daher den Kontrolldruck wieder merklich erhöhen. Zudem wird ab 01.10.2020 erneut eine Ermittlungsgruppe bei der Kriminalinspektion Mayen eingerichtet, die sich ausschließlich mit der „Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstählen“ befasst und diese Aufgabe zentral für die Polizeidirektion Mayen wahrnimmt.



