Farbschmierereien an Kraftfahrzeugen

Cochem-Brauheck / Dohr (ots) – In der Nacht von Samstag, den 05.03. Sonntag, den 06.03.2022 kam es im Bereich von Dohr und Cochem-Brauheck erneut zu mehreren Sachbeschädigungen an ca. 40 Kraftfahrzeugen. Unbekannte Täter haben mit weißer Farbe beleidigende sowie russlandfeindliche Inhalte auf die Fahrzeuge geschrieben.

Cochem-Brauheck / Dohr (ots) –



In der Nacht von Samstag, den 05.03. – Sonntag, den 06.03.2022 kam es im Bereich von Dohr und Cochem-Brauheck erneut zu mehreren Sachbeschädigungen an ca. 40 Kraftfahrzeugen. Unbekannte Täter haben mit weißer Farbe beleidigende sowie russlandfeindliche Inhalte auf die Fahrzeuge geschrieben.



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671/984-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell