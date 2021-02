Falsche Mitarbeiter im angeblichen Auftrag der AWO unterwegs

In der ersten Februarwoche wurden in Mendig zwei Fälle polizeibekannt, in denen bisher unbekannte Personen um Einlass in die Wohnung älterer Mitbürger baten.



Die Personen (in einem Fall eine Frau, im anderen Fall ein Mann) gaben an, dass sie Mitarbeiter des MSD (Mobiler Sozialer Dienst) der AWO seien und nun die Arbeit der Betreuungskraft kontrollieren müssten.

Die Hausbewohner schöpften jedoch Verdacht und ließen die Personen nicht in Wohnung. Ihre Identität steht bisher nicht fest.

Tatsächlich waren die kontaktierten älteren Personen zuvor durch die Caritas Sozialstation Maifeld im Auftrag der AWO betreut worden.

Vor diesem Hintergrund wird seitens der AWO klargestellt, dass es sich bei dem Vorgehen der unbekannten Personen nicht um eine gängige Praxis und es sich nicht um Mitarbeiter der AWO oder Caritas handelt.

Bei gleichgelagerten Fällen kontaktieren sich bitte zeitnah ihre Polizeidienststelle in Mayen unter der 02651/8010.



