Fahrzeug streift geparkten PKW und flüchtet

Adenau / Kreis Ahrweiler (ots) – Die Polizei Adenau sucht Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall machen können, der sich am heutigen Sonntagnachmittags etwa in der Zeit 15.00 Uhr bis 16.15 Uhr in Adenau ereignete. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte einen vor dem EDEKA-Markt auf dem Kundenparkplatz abgestellten silbergrauen Renault Megane und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Zum Schadensverursacher liegen keinerlei Erkenntnisse vor. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Adenau telefonisch unter 02691-9250 in Verbindung setzen.



