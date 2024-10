Fahrzeug rollt in die Ahr

Am frühen Abend des 28.10.2024 kam es in Höhe des Bahnhof Mayschoß zu einem folgenschweren Vorfall.

Das Fahrzeug eines Verkehrsteilnehmers wurde in Höhe des dortigen Platzes abgeparkt. Dabei vergaß der Fahrzeugführer, vermutlich, das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern.



Der PKW geriet unbemannt die Böschung Richtung Ahr hinunter und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei konnte bereits etwas Wasser ins Fahrzeug einlaufen.



Aufgrund der Endposition des Fahrzeug gestaltet sich die Bergung schwierig. Hierzu muss ein großes Kranfahrzeug angefordert werden. Die Bergungsarbeiten dauern an.



Ebenso waren Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort im Einsatz.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Nach ersten Ermittlungen kam es zu keiner Gewässerverunreinigung.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Ahrweiler



Telefon: 02651-974-0



