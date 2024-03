Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab

Kurz vor der Ortslage Gelsdorf kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Nach ca. 100 Meter über ein angrenzendes Feld endete die Fahrt in einem Vorgarten.



Beim Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Außerdem ist dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641-974-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell