Fahrzeug fährt gegen Hauswand

Am 07.10.2024, gegen 10:00 Uhr, fuhr ein 75-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW, Skoda, aus der Einfahrt des REWE-Parkplatzes am Habsburgring.

Hierbei verwechselte er das Brems- mit dem Gaspedal und schoss mit seinem Fahrzeug quer über den dortigen Zebrastreifen und kollidierte mit der gegenüberliegenden Hauswand eines Wohngebäudes. An dem Skoda entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15000.- EUR, die Schäden an dem Wohnhaus können noch nicht beziffert werden. Derzeit ist die Örtlichkeit abgesperrt, die Statik des Wohnhauses wird zurzeit durch Spezialisten des THW überprüft.



