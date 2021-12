Fahrten unter Drogeneinfluss

Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis. Zudem räumte der Betroffene ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben.



Mayen, In der Weiersbach



Am 29.12.2021, gegen 01:05 Uhr, wurde ein PKW, Suzuki, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt

werden. Nachdem dem Fahrer, ein 42-jähriger Mann aus der VG Vordereifel, ein freiwilliger Drogenvortest angeboten wurde, räumte er den Konsum von Cannabis und gelegentlich Amphetamin ein.



In beiden Fällen endete die Weiterfahrt für die Betroffenen, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den Fahrzeugführern wurden jeweils Blutproben entnommen. Sie müssen mit Fahrverboten und empfindlichen Geldbußen rechnen. Durchsuchungen der Personen und der mitgeführten Fahrzeuge führten nicht zum Auffinden weiterer Drogen, dennoch werden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.



