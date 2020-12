Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 11:10 Uhr

Mayen. Polch (ots). Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus der VG Vordereifel wurde am 08.11.2020, gegen 11:45 h, in der Kelberger Straße in Mayen mit seinem Pkw, Fiat-Punto kontrolliert.

Es ergaben sich bei der Kontrolle Hinweise auf Drogenkonsum. Zudem konnte bei einer Durchsuchung eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Drogenvortest belegte das Konsumverhalten des Fahrers. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, zudem erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Dem Beschuldigten droht ein Fahrverbot.



Am 08.11.2020 kam es gegen 16:15 h zu einer Kontrolle eines 36-jährigen Autofahrers in der Pfarrer-Leismann-Straße in Polch, der mit seinem Pkw, Skoda durch die Polizei Mayen angehalten wurde. Bei der Kontrolle ergaben sich drogentypische Auffälligkeiten. Ein Drogenvortest bestätigte den Konsum vom Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss mit einer empfindlichen Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell